بولتون مهاجما ترمب: لم يرحل بهدوء وسيسبب ضررا للأمن القومي

2020/11/15 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد مستشار الأمن القومي الاميركي السابق جون بولتون، الرئيس دونالد ترمب، قائلا انه يمكن ان يسبب ضررا كبيرا للأمن القومي، وأنه لن يرحل بهدوء بعد خسارة الانتخابات الرئاسية.

وكشف بولتون الذي يعتبر من أشد المناهضين لسياسات الرئيس المنتهية ولايته، عن مخاوفه من رد فعل ترمب من خسارته امام المرشح الديمقراطي جو بايدن واحتمال ان لا يترك منصبه بهدوء، مضيفا انه سمع الكثير من ترمب ومؤيديه حول وجود تلاعب وتزوير في الانتخابات، وعن ادلة هائلة ومؤامرة تتعلق بها، لكنهم لم يظهروا شيئا من ذلك لغاية الان.

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