مفوضية حقوق الانسان تلقي باللائمة على الحكومة لعدم اعلان نتائج التحقيق بأحداث التظاهرات

2020/11/15 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، باللائمة على الحكومة لعدم اعلان نتائج التحقيق في الأحداث المرافقة لتظاهرات تشرين بالعام الماضي.

عضو المفوضية فاضل الغراوي أكد ان التحقيقات في أحداث تشرين لم تعلن لحد الان على الرغم من مرور فترة طويلة على بدء عمل اللجان التحقيقية والمشكلة من قبل الحكومة، لافتا الى ان انصاف الشهداء والجرحى وعوائلهم تقتضي تقديم الجناة للعدالة، وتعويض الضحايا بشكل كامل عما لحق بهم من اضرار بسبب استخدام العنف المفرط، في حين دعا الغراوي عوائل الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، الى تقديم بلاغات لدى مكاتب المفوضية لغرض توثيقها واحالتها الى محكمة حقوق الإنسان.

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