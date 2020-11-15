2020/11/15 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ اربيل : أعلن مدير بورصة أربيل، شيروان مصطفى، أن بورصة أربيل ستفتح خلال الأيام المقبلة بعد إزالة العقبات، داعيا إلى ادراج الشركات الاستثمارية الكبيرة في البورصة.

وقال مصطفى، إن جميع الظروف ازيلت امام افتتاح بورصة أربيل، اذ خلال الأيام المقبلة ستفتح البورصة امام المستثمرين، مضيفا أن الشركات الاستشارية ستكون حاضرة لتقديم النصائح للمستثمرين الجدد.





ودعا مصطفى إلى ادراج الشركات الاستثمارية الكبيرة في البورصة لانها تحصل على امتيازات كبيرة تتمثل بالاعفاءات الضريبية، موضحا أن هناك عدد من الشركات تخلق الاعذار لعدم ادارجها في البورصة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة أربيل تعلن قرب افتتاحها امام المستثمرين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بورصة أربيل تعلن قرب افتتاحها امام المستثمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).