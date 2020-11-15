المثنى تنتج 8 الاف طن من الرز العنبر

2020/11/15 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ المثنى: أعلنت مديرية زراعة المثنى، أنها زرعت خلال الموسم الزراعي الحالي 11 الاف دونم من الرز العنبر.

وقال مدير زراعة المثنى، عامر جبار، إن 11 الاف دونم زرعت بالرز العنبر خلال الموسم الزراعي، مشيرا إلى أن انتاج رز العنبر سيبلغ 8 الاف طن.





وأضاف أن الموسم الزراعي السابق، زرعنا 5 الاف دونم.





ويعاني العراق من نقص في المياه، مما سبب بانحسار زراعة الرز، التي أعلنت وزارة الزراعة ان العراق سيكون غير قادر على زراعة الرز بسبب استهلاكه للمياه.





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