قراصنة يهاجمون شركات تصنع لقاحات كورونا

2020/11/15 | 11:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة "مايكروسوفت" أن قراصنة من روسيا وكوريا الشمالية شنوا هجمات إلكترونية، على عدد من الشركات التي تعكف حاليا على صناعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

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