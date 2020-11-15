عرب: العلاقة بين بغداد وأربيل ستبقى سالكة مهما كانت الخلافات

2020/11/15 | 11:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال المتحدث باسم تحالف عراقيون النائب حسين عرب، اليوم الأحد، ان العلاقة بين بغداد وحكومة اقليم كردستان سوف تبقى سالكة مهما كانت الخلافات بينهما".

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