اللجنة المالية النيابية تكشف حجم الديون الداخلية والخارجية تتجاوز 160 مليار دولار وتحذر من افلاس العراق

2020/11/15 | 11:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن حجم الديون الداخلية والخارجية للبلاد، فيما اكدت ان تلك المبالغ تتجاوز الـ 160 مليار دولار، فيما اشارت الى أن موازنة العام المقبل لا تتضمـن تخفيضا في رواتب الموظفين، وأن “الورقة البيضاء” التي قدمتها الحكومة … Readmore

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