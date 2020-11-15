تاجيل اجتماع الرئاسات الثلاث مع الوزراء والكتل الكوردستانية

2020/11/15 | 11:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئيسة برلمان كوردستان عن تاجيل الاجتماع الرئاسة الثلاث في اقليم كوردستان مع الاطراف السياسية الكوردستانية.

وقالت الدكتورة ريواز فايق خلال مؤتمر صحفي عقدته بحضور قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان تابعه PUKmedia: تقرر تاجيل اجتماع الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان مع رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب واعضاء اللجنة المالية والوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية.

واضافت: ان تاجيل الاجتماع جاء لتوفير ارضية انسب للاجتماع ومشاركة جميع الاطراف فيه، لمناقشة الاوضاع الراهنة في اقليم كوردستان وتداعيات اقرار قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب.

واوضحت ان الرئاسات الثلاث رحبت بمقترح المكتب السياسي للاتحاد الوطني بتاجيل الاجتماع لتقوية وحدة الصف ومشاركة اوسع في الاجتماع.

واشارت الى ان الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان ستعقد اليوم الاحد اجتماعا تشاوريا لمناقشة اوضاع اقليم كوردستان ومالذي يمكن ان نفعله حيال هذه الاوضاع المستجدة.

PUKmedia خاص ‌

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