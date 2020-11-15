قاليباف: هيمنة الولايات المتحدة تنهار بسرعة

2020/11/15 | 11:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، أن الأحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية في أمريكا كشفت عن الصورة الحقيقية لأمريكا وسرعة انهيار هيمنتها.وأشار قاليباف خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي إلى الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأمريكية قائلا: إن الولايات المتحدة أخفت لسنوات مشاكلها الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية من خلال اللجوء إلى منابرها الإعلامية إلا أن هذه المشاكل باتت الآن مكشوفة أمام الرأي العام العالمي.وأضاف: “أمريكا الحقيقية بعيدة جدًا عن ما يصوره الإعلام الموالي لها، والصورة الحقيقية التي باتت مكشوفة اليوم أمام أعين المظلومين في العالم تظهر أن هذا البلد يسير نحو الزوال والهيمنة التي أوجدتها الولايات المتحدة نحو الانهيار بسرعة.وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي: كما قال أخي العزيز السيد حسن نصرالله قبل أيام، نحن سعداء بهزيمة قاتل الشهيد “قاسم سليماني” والشهيد “أبو المهدي المهندس”، وشاهد الجميع أن من يرفع في هذه الدنيا شعار أنا ربكم الأعلى كيف سيكون وفقا للسنن الإلهية ضعيفا ومهزوما في الدنيا والأخرة.



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