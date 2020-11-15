الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح حقيقة الجداول المتداولة لرواتب موظفي الدولة

2020/11/15 | 11:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من جداول خاصة بتوزيع الرواتب لموظفي الدولة.وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان لها، أن وزارة المالية ستقوم بوضع الجداول الخاصة بتوزيع …

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