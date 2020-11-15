حريق يتسبب بوفاة 10 مرضى بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في رومانيا

2020/11/15 | 11:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الطوارئ الرومانية إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم ليل أمس السبت خلال حريق شب في مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

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