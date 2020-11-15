برد وامطار يقسم العراق الى نصفين… تفاصيل الطقس لـ 24 ساعة

2020/11/15 | 11:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، فيما أشارت إلى وجود أمطار في بعض محافظات البلاد.

وبحسب جدول توضيحي صادر عن الهيأة أظهر أن “طقس المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي ويكون غائما في اقسامها الغربية، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيها، ولا تغير بدرجات الحرارة، أما الرياح تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س، وفي الاقسام الغربية جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، مدى الرؤية (8-10) كم”.

وأشارت الهيأة إلى أن “المنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها غائماً جزئياً، مع عدم وجود تغير في درجات الحرارة، في حين أن الرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (05-10) كم/س، مدى الرؤية (8-10) کم”.

وأوضحت، أن “طقس المنطقة الجنوبية سيكون اليوم غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، أما الرياح تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم اس تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، مدى الرؤية (8-10) كم”.

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