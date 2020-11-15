القضاء يرفض تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال

2020/11/15 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت رئاسة محكمة استئناف الكرخ، رفض تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال في العراق.

واظهرت وثائق صدرت عن المحكمة، قرارا قضائيا من محكمة بداءة الكرخ التابعة لمجلس القضاء الأعلى، يقضي برفض تجديد عقود تراخيص للشركات الثلاث للهاتف النقال العاملة في العراق.

وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق الموافقة على تمديد عمل تلك الشركات لمدة خمس سنوات جديدة، وهو ما أثار اعتراضات برلمانية عديدة.

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