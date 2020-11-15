محتجون يقطعون عددا من الطرق الرئيسة للمطالبة بالخدمات | فيديو

2020/11/15 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت مدينة الناصرية موجة غضب جديدة حيث اغلق عدد من المحتجين الطرق الرئيسة للمطالبة بتوفير الخدمات واجراء تغييرات في المناصب الإدارية.

واقدم محتجون في مدينة البطحاء على قطع الطريق الرابط بين الناصرية والعاصمة بغداد للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب للقرى المحاذية للطريق.



كما قطع متظاهرون جسر النصر وسط الناصرية في حين تجمع العشرات أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار وقطعوا الطرق المحيطة بالإطارات وذلك احتجاجا على انعدام غياب مشاريع البنى التحتية.

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