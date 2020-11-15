الانتخابات الأميركية.. تويتر يصنف 300 ألف تغريدة على أنها

2020/11/15 | 12:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع تويتر عن تصنيف أكثر من 300 ألف تغريدة على أنها معلومات مضللة عن الانتخابات حتى الآن.

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