بعد الرشيد.. مصرف الرافدين يباشر بصرف رواتب الدوائر الحكومية

2020/11/15 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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الرافدين يباشر بصرف رواتب دوائر الدولة الممولة ذاتيا

اعلن مصرف الرافدين المباشرة بتوزيع رواتب موظفي الدولة الممولة ذاتيا والتي وصل تمويلها للمصرف .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إنه استنادا لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من مدير عام المصرف باشرت فروع المصرف في بغداد والمحافظات بتوزيع رواتب الموظفين وبحسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة الممولة ذاتيا بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها .

يتبع..

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