مصرف الرشيد يوجه دعوة الى كافة الموظفين بمراجعة فروعه

2020/11/15 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرشيد، الأحد، (15 تشرين الثاني، 2020)، المباشرة برفع رواتب موظفي الدوائر الحكومية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مصرف الرشيد باشر برفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها الى المصرف".

ودعا البيان كافة الموظفين الى "مراجعة فروعه ومنافذ الدفع الالكتروني حال وصول رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب".

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