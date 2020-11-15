قوة من الرد السريع قادمة من بغداد تنتتشر في ابي صيدا بديالى لفرض القانون

2020/11/15 | 12:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..أعلن مسؤول حكومي سابق في ديالى، الاحد، أن قوة من الرد السريع قادمة من بغداد بدات بالانتشار في ناحية ابي صيدا لفرض القانون.وقال مدير ناحية ابي صيدا السابق عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة من الرد السريع قادمة من بغداد بدات بالانتشار في ناحية ابي صيدا(35كم شمال شرق بعقوبة) لفرض القانون واستعادة الاستقرار وتعقب المطلوبين للقضاء”.واضاف الحيالي،ان” الامن سيكون باشرافها المباشر بالتنسيق مع عمليات ديالى مؤكدا بان القوة هي نفسها التي انتشرت قبل اشهر قبل ان تنسحب منها بعد استقرار امني”.وأوضح أن “القوة سيكون امامها الكثيرر من الملفات الساخنة من اجل انهاء ملف النزاعات العشائرية والمطلوبين واستعادة الامان والسلم الاهلي”.انتهى 25 ف

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