2020/11/15 | 12:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

اختتمت على قاعة الشهيد حمزة نوري في محافظة بابل بطولة أندية العراق للكيك بوكسنك لنظام البوينت فايت بمشاركة أكثر من 20 نادياً واكثر من 120 لاعبا من مختلف محافظات العراق .

واحرز لقب البطولة نادي بلدية البصرة فيما احرز نادي نفط البصرة المركز الثاني وجاء نادي الحدود في المركز الثالث، وحسب هذه النتائج فان الفرق الاوائل سيمثلون المنتخب الوطني العراقي في الاستحقاقات القادمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اختتام بطولة أندية العراق للكيك بوكسنك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اختتام بطولة أندية العراق للكيك بوكسنك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).