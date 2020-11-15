وزير الدفاع الأمريكي يعلن قرب سحب قوات بلاده من الشرق الأوسط

2020/11/15 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى وزير الدفاع الأميركي بالوكالة

الجديد، كريستوفر ميلر، عزمه تسريع سحب

القوات الأميركية من أفغانستان والشرق

الأوسط، قائلا: "حان وقت العودة إلى

الوطن".



وقال ميلر "جميع الحروب يجب أن

تنتهي"، وذلك في أ

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