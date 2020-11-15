عالية نصيف تشيد بقرار القضاء بإبطال رخصة الهاتف النقال بناءً على الدعوى التي رفعتها مع نائبين

2020/11/15 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت النائبة عالية نصيف بقرار القضاء

العراقي الخاص بإبطال رخصة الهاتف

النقال وانتصار إرادة الشعب العراقي

على الانتهازيين والاحتكاريين، مثنية

على الدور الذي قام به النائبان محمد

شياع وعلاء الربيعي في

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