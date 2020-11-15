الرافدين يباشر بصرف رواتب دوائر الدولة الممولة ذاتيا

2020/11/15 | 12:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن المباشرة بتوزيع رواتب موظفي الدولة الممولة ذاتيا والتي وصل تمويلها للمصرف .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “استنادا لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من مدير عام المصرف باشرت فروع المصرف في بغداد والمحافظات بتوزيع رواتب الموظفين”.وأضاف البيان أن “الصرف بحسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة الممولة ذاتيا بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها”.



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