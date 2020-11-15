تأجيل اجتماع رئاسات كردستان مع ممثلي الكرد في بغداد.. ورئيسة البرلمان تكشف الأسباب

2020/11/15 | 12:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ أربيل..أعلنت رئيسة برلمان إقليم كردستان ريواز فائق، الأحد، عن تاجيل اجتماع الرئاسات الثلاث في الإقليم مع ممثلي وقادة الأحزاب الكردية.وقالت فائق خلال مؤتمر صحفي عقدته بحضور نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني إنه “تقرر تاجيل اجتماع الرئاسات الثلاث في الإقليم مع رؤساء الكتل الكردية في مجلس النواب الاتحادي والوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية”.وأضافت أنه “تاجيل الاجتماع جاء لتوفير ارضية انسب للاجتماع ومشاركة جميع الاطراف فيه، لمناقشة الاوضاع الراهنة في اقليم كردستان وتداعيات اقرار قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب”.واوضحت أن” الرئاسات الثلاث رحبت بمقترح المكتب السياسي للاتحاد الوطني بتاجيل الاجتماع لتقوية وحدة الصف ومشاركة اوسع في الاجتماع”.في وقت بدأ قبل قليل اجتماعا اختصر على الرئاسات الثلاث، رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان في أربيل، للخروج بموقف موحد إزاء تصويت البرلمان الاتحادي على قانون تمويل العجز المالي.انتهى 15 ع

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