الرشيد يعلن المباشرة برفع رواتب الموظفين

2020/11/15 | 12:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

باشر مصرف الرشيد اليوم الاحد برفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها الى المصرف.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، الموظفين كافة الى مراجعة فروعه، ومنافذ الدفع الالكتروني حال وصول رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للدوائر المالية والمحاسبين.

وفي وقت سابق اعلنت وزارة المالية العراقية، عن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي ابتداء من يوم غد الأحد بعد تأخرها لأكثر من أسبوعين.

وجاء إطلاق الرواتب بعد تصويت مجلس النواب فجر اليوم الخميس، على قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين رواتب الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع حيث تمر البلاد بواحدة من أصعب الأزمات المالية، بفعل تراجع أسعار النفط.

ويأتي تشريع قانون العجز المالي لتأمين غطاء شرعي للحكومة على اعتبار أن العراق لم يقر الموازنة المالية لعام 2020 بسبب أزمة الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومة السابقة وتلتها أزمة جائحة كورونا التي قلصت إيرادات الدولة إلى النصف تقريباً.

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