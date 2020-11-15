رؤية للنهوض بالقطاع النفطي

2020/11/15 | 12:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جبار علي اللعيبي حصيلة مؤلمة خلصت اليها التجربة العراقية بكل مفاصلها الحيوية ، خلفت فقرا مدقعاً وجوعا ضاغطا على الجماهير وتدني مستوى العيش وملايين المهاجرين والمهّجرين واقتصاداً مخربا نتيجة تراكم الأحداث والحروب والصراعات التي مرت على العراق منذ ثمانينيات القرن … Readmore

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