الاقتصاد النيابية: 128 مليار دولار بذمة اقليم كردستان

2020/11/15 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية، حامد الموسوي، إن الاكراد يماطلون في تنفيذ الاتفاق الاقتصادي بين بغداد واربيل ، موضحا أن 128 مليار دولار بذمة اقليم كردستان.

وأضاف الموسوي، إن حكومة كردستان تتصرف خارج اطار الدستور، وجميع إيرادات الإقليم تذهب إلى الإقليم دون سيطرة بغداد، موضحا أن هناك ضغط شعبي يمنع منح الاكراد أموال مقابل عدم تسليم الإقليم أي برميل للنفط.

ونوه إلى أن أن الاكراد يماطلون في تنفيذ الاتفاق الاقتصادي بين أربيل وبغداد، مشيرا إلى أن 128 مليار دولار بذمة اقليم كردستان يرفض تسليمها إلى بغداد.

وأكد أن الاقليم منح 90 الف شخص من اكراد ايران وسوريا وتركيا بطاقة تموينية.

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