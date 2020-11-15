2020/11/15 | 12:15 - المصدر: سفن سكاي

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تظاهر عدد من عناصر اللواء 11 للمشاة في قوات البيشمركة صباح اليوم الأحد إحتجاجا على القرار الصادر من وزارتهم، والذي يقضي بنقل اللواء من قضاء كويسنجق في أربيل الى قضاء خانقين المتنازع عليه، والذي يتبع حاليا محافظة ديالى.

واقدم العناصر على قطع الطريق الرئيس الرابط بين قضاء كويسنجق، ومدينة أربيل تعبيرا عن رفضهم للقرار الصادر،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عناصر من قوات البيشمركة يقطعون طريقاً حيوياً في كويسنجق إحتجاجاً على نقلهم 7 SKY TV.

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