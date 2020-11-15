جريمة قتل في أربيل بسبب {بوبجي}

2020/11/15 | 12:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة من شرطة محافظة أربيل، اليوم الأحد، القبض على متهم قام بقتل صديقه بعد خلاف نشب بينهما بسبب لعبة "بوبجي".

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