2020/11/15 | 12:15 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة من شرطة محافظة أربيل، اليوم الأحد، القبض على متهم قام بقتل صديقه بعد خلاف نشب بينهما بسبب لعبة "بوبجي".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة قتل في أربيل بسبب {بوبجي}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة قتل في أربيل بسبب {بوبجي}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة قتل في أربيل بسبب {بوبجي}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).