رئيس اللجنة الاولمبية: سنبدأ عهداً جديداً ونمد جسور التواصل مع الجميع

2020/11/15 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد رئيس اللجنة الاولمبية سرمد عبد الاله، ان الاولمبية ستبدأ عهداً جديداً من خلال التواصل مع جميع المؤسسات الرياضية.

وقال عبد الاله في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ترشيحي للأولمبية جاء من اجل التغيير وبدأ عهد جديد استطيع من خلاله تطبيق فقرات برنامجي الانتخابي”.

واضاف “سنكون متعاونين ونمد جسور التواصل مع كل المؤسسات والاندية الرياضية وسنجلس مع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم الامور المالية وجعلها تصل بانسيابية لجميع الاتحادات الرياضية”.

يذكر ان عبد الاله فاز امس بانتخابات الاولمبية برصيد 19 صوتاً مقابل 16 لمنافسه رعد حمودي.



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