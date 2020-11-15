وكالة مهر: وزير الدفاع العراقي يجري اجتماعات لمنع زعزعة الأمن في المنطقة

2020/11/15 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة مهر الإيرانية عن ان الهدف من الاجتماعات التي يجريها وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، في طهران هو منع زعزعة الامن في المنطقة.

وفي سياق اللقاءات بحث عناد سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين طهران وبغداد واهم القضايا الامنية المتعلقة بالمنطقة مع رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية محمد باقري.

وكان وزير الدفاع العراقي قد وصل على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى طهران يوم أمس السبت تلبية لدعوة رسمية لوزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي.

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