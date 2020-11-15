أنصار ترمب يتجمعون أمام البيت الأبيض تأييدا لمزاعمه حول تزوير الانتخابات

2020/11/15 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ المئات من مناصري الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجمع أمام البيت الأبيض للتعبير عن تأييدهم لتصريحاته المتعلقة بتزوير الانتخابات.

المشاركون بالتجمع قالوا انهم يهدفون من قدومهم الى العاصمة واشنطن لحماية النظام الديمقراطي وضمان ولاية ثانية لترمب، مؤكدين أنهم سلميون ولا ينوون القيام بأي اعمال تخريبية.

ويأتي ذلك في ظل بوادر ترجح قرب إقرار الرئيس المنتهية ولايته بهزيمته في الانتخابات امام منافسه الديمقراطي جو بايدن، بعد فشل الطعون والاعتراضات التي قدمها ترمب في تحقيق أي تقدم في ساحات القضاء.

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