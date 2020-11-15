بشير حداد لـ NRT: عقوبات بغداد تستهدف شعب كوردستان وليس حكومة الإقليم

2020/11/15 | 12:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا نائب رئيس البرلمان، بشير حديد، رئاسات حكومة إقليم كوردستان الثلاث لإرسال وفد فني متخصص الى بغداد، والوقوف على مطالب شركة سومو بشأن صادرات نفط الاقليم.

وقال حداد في حديث لـNRT الكوردية، ان "العراق اقترض 70 مليار دولار من البنك الدولي دون ان يرسل اي مبالغ الى الاقليم"، مبينا ان "العراق يقترض دون دفع حصة الاقليم من هذه القروض".

واضاف انه "في حال تسديد القروض يتحتم على الاقليم المشاركة في دفع تلك المبالغ"، مؤكدا ان "بغداد تعاقب شعب الاقليم وليس حكومته".

وتجتمع الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان هذا اليوم للتباحث حول تصويت مجلس النواب على قانون العجز المالي مع وجود خلافات مع الكتل الكوردستانية.

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