2020/11/15 | 12:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ميسان – واع – شذى السوداني

طالب المواطنون في محافظة ميسان، اليوم الاحد، الحكومتين الاتحادية والمحلية بإنجاز مشروع ماء العمارة الكبير للقضاء على شح مياه الشرب في المحافظة.

وقال المواطن جمعة المالكي لوكالة الأنباء العراقية (واع ):إن "الحديث عن مشروع ماء ميسان الموحد ينقسم إلى قسمين : الأول يقع في مركز المدينة وقد تمَّ انشاؤه في واجهة لا تصلح لإقامة مثل هذا المشروع لخطورته على السكان ، وان "الأمر الآخر هي المدة الزمنية التي مضت على البدء بإنشاء المشروع والتي استغرقت أكثر من 8 سنوات".

من جانبه أوضح المواطن ابو محمد العيساوي ،أن "محافظة ميسان تعاني منذ أعوام من شح مياه الشرب ، وانه لا بد من إنجاز مشروع ماء العمارة الموحد للقضاء على مشكلة شح المياه في المحافظة ، مؤكداً، أنه "تمَّ تخصيص أموال طائلة لهذا المشروع الذي وصلت نسبة انجازه الى نحو ٩٣% ، لكنه لم يرَ النور حتى الآن".

بدوره لفت المواطن جمعة محمد ، إلى أن "الوعود الحكومية بالبدء بمرحلة التشغيل التجريبي لمشروع ماء العمارة الموحد الكبير لم تتحقق ، وان المشروع لم يدخل الخدمة الفعلية".

وأشار إلى أن" مشروع ماء العمارة الموحد يتكون من سبعة مواقع موزعة بين مركز محافظة ميسان بطاقة تصميمية تصل إلى ستة عشر الف متر مكعب في الساعة ، وأن المشروع سيسهم في حال إنجازه بضخ المياه الصالحة للشرب لعموم مناطق المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مواطنو ميسان يطالبون بإنجاز مشروع ماء العمارة الكبير) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مواطنو ميسان يطالبون بإنجاز مشروع ماء العمارة الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).