ضبط 2 طن و 155 كغم من المخدرات جنوب شرق ايران

2020/11/15 | 12:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان العميد احمد طاهري، الاحد، عن تفكيك عصابة كبيرة لتهريب المخدرات وضبط 2 طن و 155 كغم منها في مدينة خاش التابعة لهذه المحافظة الواقعة جنوب شرق ايران.وقال العميد طاهري في تصريح صحافي، ان شرطة مكافحة المخدرات وبدعم استخباري تمكنت من رصد عصابة كانت تقوم بتهريب شحنة كبيرة من المخدرات عن طريق الحدود الشرقية الى مدينة خاش.واضاف: ان العصابة قامت باخفاء الشحنة في احدى المناطق الوعرة التابعة لمدينة خاش لتقوم من ثم بنقلها تدريجيا الى محافظات وسط البلاد.وقال العميد طاهري ان شرطة مكافحة المخدرات وبعد اسبوع من العمل الاستخباري تمكنت بعد سلسلة اجراءات من الكشف عن مكان اخفاء الشحنة في منطقة رتك التابعة لمدينة خاش.واضاف: ان القوات الخاصة للشرطة توجهت عصر امس الى المكان المذكور واشتبكت مع افراد العصابة المسلحين لمدة ساعة وعلى اثرها تم القاء القبض على 5 مهربين وضبط 2 طن و 155 كغم من المخدرات و 3 سيارات وبندقيتي كلاشنكوف وكميات من الرصاص.واشار الى تسليم المهربين الذين القي القبض عليهم للسلطات القضائية المختصة فيما البحث جار للقبض على سائر عناصر العصابة.



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