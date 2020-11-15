اليوم.. منتخب شباب العراق يواجه قطر للمرة الثانية استعداداً لنهائيات آسيا

2020/11/15 | 12:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] يواجه منتخب العراق للشباب لكرة القدم، يوم الأحد، نظيره القطري وديا في العاصمة القطرية الدوحة.

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