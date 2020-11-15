2020/11/15 | 12:39 - المصدر: الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جون بولتون: أخشى أن ترامب لن يرحل بهدوء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/15 | 12:39.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جون بولتون: أخشى أن ترامب لن يرحل بهدوء) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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