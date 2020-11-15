المصارف الحكوميّة تطلق إجراءات دفع رواتب الموظفين

2020/11/15 | 12:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن مصرفا الرشيد والرافدين، الأحد، بدء إجراءات صرف رواتب الموظفين وفق قرار من وزارة الماليّة.

وذكر مصرف الرشيد في بيان، 15 تشرين الثاني/نوفمبر، أن فروعه بدأت برفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها إلى المصرف.

دعا البيان، كافة الموظفين إلة مراجعة فروعه ومنافذ الدفع الإلكتروني حال وصل رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان، إن "فروع المصرف في بغداد والمحافظات باشرت بتوزيع رواتب الموظفين وبحسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة من الدوائر الممولة ذاتيًا بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها".

وأضاف البيان، أن الإجراءات استندت إلى تعليمات وزير الماليّة علي علاوي.

ويترقب الموظفون إجراءات إطلاق رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر، المتأخرة منذ أكثر من أسبوعين، فيما وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بإطلاق رواتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر مباشرة.

ونفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، صحة جدول رواتب الموظفين المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الأمانة في بيان، 15 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "بعض وسائل الإعلام ومواقعغ التواصل الاجتماعيّ تداولت جداول غير صحيحة خاصة بتوزيع رواتب موظفي الدولة".

وأضاف البيان، أن "وزارة المالية ستقوم بوضع الجداول الخاصة بتوزيع الرواتب، للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة".

ودعا البيان، وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في تداول المعلومات، ونقلها عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وتداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، قوائم توزيع الرواتب لشهري تشرين الأول والثاني، زعمت أنها صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ويتوقع أن تطلق وزارة المالية، الأحد، رواتب موظفي الدولة لشهرين وفق توجيه من رئيس الحكومة، بعد موافقة البرلمان على قانون تمويل العجز الماليّ.

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