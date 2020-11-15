إيران تعلن عن 16 نوعاً من لقاحات فيروس ’كورونا’..!

2020/11/15 | 12:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت إيران، بدء مرحلة الاختبارات البشرية على لقاحين اثنين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل البلاد.



وكتب المتحدث باسم "منظمة الغذاء والدواء" الوطنية التابعة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية كيانوش جهانبور في تغريدة، تابعها "ناس"، (15 تشلاين الثاني 2020)، أن "مرحلة الاختبار البشري (الأبحاث السريرية) على لقاحين اثنين كحد ادنى، من اللقاحات الايرانية المضادة لفيروس كورونا بدأت؛ وأن الخطوات البعيدة من جانب التقنيين الإيرانيين وصولا إلى لقاح ضد فيروس كوفيد 19 ما تزال قائمة في البلاد".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الوطنية عبر تغريدة أيضاً، أن "8 لقاحات إيرانية أدرجت على قائمة اللقاحات المقترحة ضد فيروس كوفيد 19، لدى منظمة الصحة العالمية".

وتابع، فضلا عن "8 لقاحات كورونا الإيرانية المدرجة على قائمة اقتراحات منظمة الصحة العالمية (who)، هناك 8 لقاحات إيرانية أخرى على وشك الالتحاق بهذه القائمة".

وأوضح، إن "كافة الاستراتيجيات المقدرة في إيران من أجل التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كوفيد 19، اجتازت مرحلة الإنتاج المخبري".

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