اعتقال شخص 'اعتدى' على مدير مدرسة في المنصور

2020/11/15 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، باعتقال شخص "اعتدى بالضرب" على مدير مدرسة غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً اعتدى على مدير إحدى المدارس في منطقة المنصور".‏‎وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "حماية المدرسة اعتقلت المعتدي وسلمته إلى القوات الأمنية".





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