2020/11/15 | 12:46 - المصدر: سفن سكاي

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(رويترز) – ظل الانتقال إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن في مأزق سياسي يوم الأحد ، بعد يوم من تدفق عشرات الآلاف من أنصار الرئيس دونالد ترامب على العاصمة لترديد مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات.

وفي تطور اخر يمضى بايدن ، نائب الرئيس الديمقراطي السابق ، أيامًا محاطًا بالمستشارين وهو يوازن بين من سيعينهم في حكومته ، وانه يواصل اجتماعاته مع المستشارين على انفراد يوم الأحد لرسم السياسات التي سيتبعها بعد أداء اليمين في 20 يناير.

في غضون ذلك ، رفض الجمهوري ترامب التنازل وبدلاً من ذلك استمر الضغط لمواصلة مزاعمه ، مما أوقف العملية العادية للحكومة للتحضير لإدارة رئاسية جديدة.

والجدير بالذكر فقد رفعت حملته دعاوى قضائية لإلغاء النتائج في ولايات متعددة ، ولكن دون جدوى ، ويقول خبراء قانونيون إن المحاكم لاتشكل فقط فرصة ضئيلة لتغيير نتائج انتخابات 3 نوفمبر.



قال مسؤولو الانتخابات من كلا الحزبين إنه لا يوجد دليل على حدوث مخالفات كبيرة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لا يزال ترامب يرفض التنازل لبايدن ، ويؤجج مؤيديه ويؤخر انتقال السلطه 7 SKY TV.

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