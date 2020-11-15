الإقليم يسجل 28 وفاة و571 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/15 | 12:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان أكثر من 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة الماضية.

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