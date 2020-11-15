ضبط وتفجير كدسا للعبوات الناسفة والمتفحرات في حديثة

2020/11/15 | 12:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : الأنبار} تمكنت قوة أمنية من استخبارات عمليات الجزيرة ، الأحد، من ضبط وتفجير كدسا للعبوات الناسفة والمتفجرات في قضاء حديثة في محافظة الأنبار.

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