2020/11/15 | 12:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، المباشرة برفع رواتب موظفي الدوائر الحكومية.وذكر المصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “باشر برفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها إلى المصرف”.وأضاف، “على جميع الموظفين مراجعة فروع المصرف ومنافذ الدفع الالكتروني حال وصول رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يباشر برفع رواتب موظفي الدوائر الحكومية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يباشر برفع رواتب موظفي الدوائر الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).