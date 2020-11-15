السامرائي يؤكد دور التكنولوجيا بالمساهمة في زيادة المردود المالي للعراق

2020/11/15 | 12:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد الخبير الاقتصادي اياد السامرائي، دور التكنولوجيا بالمساهمة في زيادة المردود المالي للعراق، داعيا الى المسارعة للتوسع في استخدام بمختلف المجالات.وقال السامرائي في مقالة كتبها تحت عنوان “المستقبل في التكنولوجيا”، اطلع عليها “النور نيوز”، “على العراق المسارعة للتوسع في استخدام التكنولوجيا في كل المجالات، وأن يساهم علماؤه وبفاعلية في هذا المجال”.

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