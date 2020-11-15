الرافدين يباشر بصرف رواتب الدوائر الممولة ذاتياً

2020/11/15 | 12:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، المباشرة بتوزيع رواتب موظفي دوائر الدولة الممولة ذاتياً.وذكر المصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استناداً لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من مدير عام المصرف باشرت فروع المصرف في بغداد والمحافظات بتوزيع رواتب الموظفين وبحسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة الممولة ذاتياً بعد …

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