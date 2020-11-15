تأجيل اجتماع رئاسات الاقليم والاكتفاء بجلسة تشاورية

2020/11/15 | 12:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 25 دقیقة

280 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت رئاسة برلمان اقليم كوردستان، الاحد، تأجيل اجتماع الرئاسات الثلاث في الاقليم ورؤساء الاحزاب الكوردية وممثلي الكتل النيابية، والاكتفاء بعقد جلسة تشاورية تمهد لاجتماع اوسع لمناقشة ازمة عدم حصول موظفي الاقليم على رواتبهم بعد تشريع قانون الاقتراض في البرلمان الاتحادي.

وقالت رئيس برلمان الاقليم، ريواز فائق، في تصريح صحفي اليوم (15 تشرين الثاني 2020) ان "الاجتماع تحول إلى تشاوري من أجل اتاحة الفرصة وخلق أرضية مناسبة لاجتماع مشترك أوسع بين الرئاسات مع النواب الكورد في بغداد ومن ضمنهم الأعضاء الكورد في اللجنة المالية النيابية".

وجاء هذا التطور بعد مطالبة الاتحاد الوطني ليلة أمس بتأجيل الاجتماع من أجل اجراء مزيد من المشاورات وخلق إجماع أوسع.

وعدت كتل كوردية، إجراء التصويت على قانون تمويل العجز المالي في البرلمان من دون الكورد "مخالف للدستور"، داعية الى ضرورة ابرام اتفاق جديد بين بغداد واربيل بشأن النفط والمنافذ الحدودية.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي احمد، في تصريح صحفي، ان "تمرير قانون تمويل العجز المالي من دون حضور المكون الكوردي يعد خرقا للدستور، مبينا، أن الاقتراض بحسب الدستور يتطلب موافقة جميع الكتل السياسية الممثلة للمكونات سواء الكورد أو العرب أو الأقليات من التركمان وغيرهم".

وأضاف، أنه "بالرغم من عقد الاجتماعات المتواصلة بين الكتل الكوردستانية والكتل الشيعية والسنية على قانون تمويل العجز المالي للوصول الى صيغة نهائية لغرض التصويت إلا ان القانون تم تمريره من دون الكورد".

وتابع، انه "كان يفترض تثبيت حصة الاقليم في القانون"، لافتا الى ان "حجة الكتل الاخرى بان اقليم كوردستان لم يسلم واردات النفط الى شركة التسويق الوطنية سومو".

واشار الى ان تمرير قانون الاقتراض فيه جانبان: الأول مخالفة قانونية لكون لا يجوز تمرير القوانين المصيرية والمهمة في البلد من دون وجود شراكة وتوافق وطني، والآخر أن تمريره لن يضع حلولا للأزمة المالية الراهنة وستكون تداعيات سلبية في البلد.

وشدد على ضرورة أن يبدأ وفد من حكومة اقليم كوردستان لزيارة بغداد للبدء بمباحثات جديدة، مبينا أن أمام الكرد خياران اما تسليم واردات النفط إلى بغداد والالتزام بالاتفاق أو الامتناع من تسليم الواردات والانسحاب من العملية السياسية.

من جهتها، أكدت النائبة عن كتلة التغيير بهار محمود، عدم التزام الإقليم بالاتفاق المبرم مع بغداد بشأن تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية، ما أدى امتناع الحكومة الاتحادية من إعطاء مستحقات الإقليم.

وقالت محمود، انه بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي ليس أمام الاقليم خياران، اما ابرام اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية بشأن تسليم نسبة وارادات النفط تحددها شركة تسويق النفط الوطنية سومو، لأن القانون ينص على تسليم الاقليم حصة النفط مع نصف وارادات المنافذ الحدودية مقابل ارسال حصة الاقليم من الموازنة العامة، او تقوم حكومة الاقليم ببيع النفط ومع الموارد الداخلية الاخرى لتأمين الرواتب.

وتابعت، انه ليس من المعقول ان يدفع الموظف ضريبة اخطاء الحكومات بالاقليم ويصبح ضحية المناكفات السياسية بين بغداد واربيل ، لافتة الى ان ما يحصل الآن من أزمات وخلافات سببه عدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاقيات المبرمة مع المركز.

وأشارت إلى كتلتها قد طالبت حكومة الإقليم طوال سنتين بتسليم النفط إلى بغداد لكي تحصلوا على حصة الإقليم، إلّا ان الموازنة ترسل بشكل كامل من دون وجود التزام.

واوضحت، أن حركة التغيير ستقاطع اجتماع الرئاسات الثلاث في الاقليم اليوم الأحد لأنه ليس فيه أي جدوى.

إلى ذلك، رجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ديار برواري، ارسال اقليم كوردستان وفدا إلى بغداد لغرض التوقيع على اتفاقية جديدة بشأن ايرادات ومستحقات الإقليم .

وقال برواري، انه في بداية كل عام هناك اتفاق يبرم بين المركز والاقليم حول الموازنة العامة وحصة الطرفين والالتزامات المترتبة عليهما، الا انه وبسبب الظرف الاقتصادي الراهن والازمة المالية لم تقم الحكومة بتقديم مشروع قانون الموازنة للعام الحالي.

واضاف، ان الحكومة الاتحادية اضطرت للجوء الى الاقتراض لمرتين لغرض تامين الرواتب والالتزامات الاخرى، مبينا انه بما ان العام الحالي يخلو من وجود موازنة فان الاتفاق المبرم اصبح بحكم الملغاة ويتطلب ابرام اتفاق جديد.

واشار الى ان وفدا من الاقليم سيذهب الى بغداد في القريب للعمل على اتفاقية جديدة حول موازنة 2021، ومن الطبيعي كل طرف يبحث عن حقوق ومصالح مواطنيه، مؤكدا ان ما حصل في جلسة فجر الخميس لم يكن هناك التزام بالاتفاق بالرغم من تاجيل الجلسة لساعات لغرض الحوار والوصول الى اتفاق جديد.

واوضح ان الكورد ليس لديهم أي مشكلة مع قانون تمويل العجز المالي سوى في فقرة واحدة، لافتا الى ان الاغلبية الشيعية في البرلمان فرضت نفسها وتم التصويت على القانون من دون الكورد.

وتابع، ان الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان ستجتمع اليوم الاحد مع رؤساء الكتل الكردستانية، مستبعدا مقاطعة نواب الكورد جلسات مجلس النواب.

ولفت الى ان حل الخلافات يمكن من خلال الحوارات والتقارب وليس عن طريق المقاطعة، مشددا على اهمية حل الامور في اقرب وقت.

من جانبه، استبعد رئيس كتلة الجماعة الاسلامية النائب سليم شوشكي، انسحاب الكتل الكوردية من مجلس النواب على خلفية التصويت على قانون الاقتراض، مؤكدا ان الانسحاب ليس حلا للمشكلة .

وقال شوشكي، ان الابواب ما زالت مفتوحة للوصول الى تفاهمات جديدة بين المركز والاقليم لحل الخلافات، لافتا الى ان الرئاسات الثلاث في الاقليم ستعقد اجتماعا بحضور رؤساء الاحزاب من اجل وضع خارطة طريق لكيفية الحوار مع المركز .

واضاف، ان الخلافات يمكن ان تحل في حال اتفاق الطرفين على تسليم أي كمية من نفط الاقليم والموارد وبالمقابل تقوم الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات الاقليم، لافتا الى ان بعض الاطراف تمارس المزايدات السياسية لكون الانتخابات على الابواب.

واشار الى ان الانسحاب من البرلمان يعد امرا غير قانوني لكون النواب يمثلون الشعب.

بينما ذكر النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني شيروان ميرزا، ان ما حصل في تمرير قانون تمويل العجز المالي في البرلمان من دون الكورد يحتاج الى موقف كوردي موحد، لضمان حقوق الشعب الكوردستاني.

واضاف، أن هناك مطالبات من بعض النواب الكورد بعدم عقد اجتماع وانما ارسال وفد الى بغداد لغرض التفاوض وعقد اتفاق جديد، لافتا الى ان ما حصل في جلسة الخميس يعد اخلالا للتوافق لان العراق بعد عام 2003 تجاوز مبدأ التعامل مع الأغلبية او الأقلية لا سيما في الجوانب الفنية والمالية، وانما اصبح عراق التوافقات نظرا لوجود قوميات متعددة.

واشار الى انه بعد تمرير القانون فان الفرصة مازالت مؤاتية للكورد من خلال ارسال وفد تفاوضي لابرام اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل اجتماع رئاسات الاقليم والاكتفاء بجلسة تشاورية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل اجتماع رئاسات الاقليم والاكتفاء بجلسة تشاورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).