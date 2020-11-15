شيتي إلى الواجهة مجددا.. الهند تمنع رجل الأعمال من السفر إلى الإمارات

2020/11/15 | 13:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن مسؤولي الهجرة في الهند منعوا رجل الأعمال ب.ر.شيتي مؤسس مجموعة أن أم سي الطبية من المغادرة من مطار بنغالور في طريقه إلى الإمارات في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت.

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