باقري لوزير الدفاع العراقي: الأميركان يحاولون إعادة الإرهابيين في المنطقة

2020/11/15 | 13:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، الأحد، ان التعاون الدفاعي بين طهران وبغداد سيساهم في تعزيز الامن في العراق، محذرا من أن الأميركيي يحاولون إعادة نشر الإرهابيين في المنطقة.وقال باقري على هامش استقباله لوزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، إن “القوات المسلحة بالجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية العراق تتمتعان كدولتين متجاورتين وشقيقتين، بعلاقات ومصالح طويلة الأمد، ونوقشت كثيرًا في الزيارات الأخيرة”.وأضاف أنه “رغم أن العراق واجه عدة مؤامرات في السنوات الأخيرة، ومنها قضية داعش، وقد وقف المقاتلون والمستشارون الى جانب المقاتلين العراقيين، وقدمنا شهداء غالين في هذا الطريق، ومنهم الشهيد العظيم الحاج قاسم سليماني، والآن يحاول الأميركيون إعادة نشر الإرهابيين في المنطقة، وهذا التعاون الثنائي سيوفر أمنا أفضل للعراق”.وتابع أنه “حتى الآن، أجرينا وسوف نجري محادثات في جميع المجالات، كما أعد البلدان وثيقة هي في مراحلها النهائية وسيتم التوقيع عليها في المستقبل القريب”، مؤكدا أنه “في الفترة الماضية كان لدينا تعاون في مجال الدفاع والمعدات، وفي هذا الصدد قمنا أيضًا بإبرام العقود وتنفيذها، وتم توفير المنتجات التي يحتاجها العراق من قبل وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية”.وبين باقري، “كما كان لدينا الكثير من التعاون في المجالات التدريبية والعملانية والاستشارية مع العراق، وفي هذا الشأن، جرت مباحثات أنه كلما شعر الجانب العراقي بالحاجة والضرورة، سنكون مع اشقائنا، حيث تم اتخاذ الترتيبات الاولية، والاتفاق عليها حسب الوضع و المجالات اللازمة لتطوير هذا التعاون”.



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