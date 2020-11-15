2020/11/15 | 13:20 - المصدر: عين العراق

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أخبار عامة

الأحد 15 نوفمبر 2020 | 12:49 مساءً | عدد القراءات : 46

جريمة قتل في أربيل بسبب "بوبجي"

ألقت قوة من شرطة محافظة أربيل، اليوم الأحد، القبض على متهم قام بقتل صديقه بعد خلاف نشب بينهما بسبب لعبة "بوبجي".

وذكر بيان لمديرية شرطة محافظة أربيل؛ أنه بعد تبليغها بجريمة قتل حدثت في منطقة نوروز- أربيل، وصلت قوة من الشرطة الى مكان الحادث على الفور.

وأشار البيان إلى أن القوة ألقت القبض على مشتبه به يدعى (ر.م.ع) بتهمة قتل مدني يدعى محمد إسماعيل فرحان في شارع نوروز.

لفت البيان إلى أن المتهم اعترف بارتكاب جريمة قتل شخص كان صديقاً له، بسبب كارت تعبئة لعبة بوبجي، مشيرا إلى أن المتهم سيسلم إلى القضاء لمحاكمته بموجب المادة 405 من قانون العقوبات.

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