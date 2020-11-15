خبير قانوني: قرار رفض تجديد عقود النقال ملزم للحكومة وعلى الشركات دفع ما بذمتها

2020/11/15 | 13:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد الخبير القانوني، علي التميمي، الاحد، ان قرار رفض تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال، ملزم لمجلس الوزراء وهيئة الاعلام والاتصالات، وان على الشركات دفع مابذمتها من ديون والبالغة 2 ترليون دينار وفق قانون استحصال الديون الحكومية.

وقال التميمي، في توضيح نشره، اليوم (15 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه بعد رفض القضاء العراقي التجديد لشركات الهاتف النقال أرى:

1- القرار ملزم لمجلس الأمناء في هيئة الإعلام ولمجلس الوزراء الذي سبق أن مدد وتم الطعن في ذلك...اي ..لايجوز .التمديد عندما ينتهي عقد الرخصة في بداية السنة القادمة ..

2- يتوجب على مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الاتصال بفتح باب المناقصة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ..والتأكد من الشركات التي تدخل في المنافسة من حيث الجودة والأعمال المماثلة ..

3- الافضل ان تكون من تتولى الاتصالات شركة عراقية مساهمة تستعين بشركة أجنبية في ذلك وان يراعى الجودة والاسعار ..

4- هذه الشركات التي لم يتم التجديد لها ملزمة بدفع مابذمتها من ديون وفق قانون استحصال الديون الحكومية 56 لسنة 1977، وتقدر بـ2 ترليون.

واصدرت رئاسة محكمة استئناف الكرخ، الاحد، قرارا برفض تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال في العراق.

وقال النائب محمد شياع السوداني في تغريدة له على تويتر: "قال القضاء العراقي قولته منتصرا للشعب مؤكدا استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد".

من جانبه وصف الخبير الاستراتيجي فاضل ابو رغيف قرار القضاء برفض تجديد تراخيص الهاتف النقال بالقرار الجريء.

وقال ابو رغيف في تغريدة على حسابه في تويتر، ان "القضاء العراقي يرد دعوى شركات الهواتف النقال، ويرفض الترخيص والتجديد لهم.

واضاف ان "الموارد ستتاعظم لدخل المواطن العراقي شريطة حسن أستخدامها، العالم استعان بموارد الاتصالات على حساب النفط، نحتاج لخبراء اقتصاد يملكون رؤية التبويب والتصنيف والتوزيع والحساب".

فيما ذكر عضو لجنة الاتصالات النيابية، علاء الربيعي، في تصريح له إن "قرار محكمة استئناف الكرخ بإبطال قرار تجديد رخص شركات الهاتف النقال يعد انجازا حقيقيا للشعب العراقي في محاربة الفساد"، مؤكدا، أن "هناك آمالا كبيرة في تصحيح هذا الملف"، فيما أشار إلى أن "عقود الهاتف النقال شابتها حالات فساد كبيرة".

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